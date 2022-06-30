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«Умеет удивлять»: покинувшая лед Медведева пошла вразнос

30 июня 2022 17:15
«Умеет удивлять»: покинувшая лед Медведева пошла вразнос

Фанаты остались в восторге от нового образа спортсменки.

Евгения Медведева шокировала поклонников откровенной фотосессией. Мнением пользователи Сети поделились в Telegram-канале фигуристки.

Последние несколько месяцев звезда Олимпиады-2018 шокирует поклонников своими смелыми поступками. Спортсменка устраивает откровенные вечеринки, интригует слухами о личной жизни и даже снялась для обложки мужского издания Maxim. Теперь же фигуристка поделилась весьма пикантной фотосессией, на которой позирует в чувственном бра.

«Умеет удивлять»: покинувшая лед Медведева пошла вразнос

Пользователи Сети не оставили без внимания пикантную запись Медведевой. В комментариях фанаты осыпали кумира комплиментами, особенно отметив чувственность снимков и красоту самой спортсменки.

«Шикарно. Женя умеет удивлять!», «Красотка», «Не могу оторвать глаз», «Очень чувственно, потрясающие фотографии», — делятся мнением поклонники.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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