«Умеет удивлять»: покинувшая лед Медведева пошла вразнос
Фанаты остались в восторге от нового образа спортсменки.
Евгения Медведева шокировала поклонников откровенной фотосессией. Мнением пользователи Сети поделились в Telegram-канале фигуристки.
Последние несколько месяцев звезда Олимпиады-2018 шокирует поклонников своими смелыми поступками. Спортсменка устраивает откровенные вечеринки, интригует слухами о личной жизни и даже снялась для обложки мужского издания Maxim. Теперь же фигуристка поделилась весьма пикантной фотосессией, на которой позирует в чувственном бра.
Пользователи Сети не оставили без внимания пикантную запись Медведевой. В комментариях фанаты осыпали кумира комплиментами, особенно отметив чувственность снимков и красоту самой спортсменки.
«Шикарно. Женя умеет удивлять!», «Красотка», «Не могу оторвать глаз», «Очень чувственно, потрясающие фотографии», — делятся мнением поклонники.