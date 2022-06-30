«Умеет удивлять»: покинувшая лед Медведева пошла вразнос

Евгения Медведева шокировала поклонников откровенной фотосессией. Мнением пользователи Сети поделились в Telegram-канале фигуристки.

Последние несколько месяцев звезда Олимпиады-2018 шокирует поклонников своими смелыми поступками. Спортсменка устраивает откровенные вечеринки, интригует слухами о личной жизни и даже снялась для обложки мужского издания Maxim. Теперь же фигуристка поделилась весьма пикантной фотосессией, на которой позирует в чувственном бра.

Пользователи Сети не оставили без внимания пикантную запись Медведевой. В комментариях фанаты осыпали кумира комплиментами, особенно отметив чувственность снимков и красоту самой спортсменки.