﻿Ума Турман вывела в свет младшую дочь, которую скрывала много лет (фото)

Ума Турман не только голливудская звезда, но и многодетная мать. На рубеже нулевых она родила от актера Итана Хоука дочку и сына, которые сейчас уже стали взрослыми. А в 2012 году Ума стала мамой в третий раз: в ее союзе с финансистом Арпадом Бюссоном появилась на свет девочка по имени Розалинд.

Младшую дочку Турман старалась скрывать от прессы. Папарацци крайне редко удавалось даже заметить девочку с мамой на улице. Но на днях Ума решила перестать скрываться и впервые официально вывела в свет 10-летнюю Розалинд. Очаровательная девочка поразила фотографов, а потом и пользователей Сети. Они отметили, что, хотя Розалинд и мало похожа на маму, но она тоже абсолютная красавица. Девочка крепко держала актрису за руку и позировала репортерам будто профессиональная звезда.

Гораздо чаще фанаты Турман видят ее старшую дочь — 24-летнюю Майю. Девушка, как две капли воды похожая на мать, пошла по ее стопам и стала актрисой. На ее счету роли в лентах «Очень странные дела» и «Однажды в Голливуде».