Улыбка папина, глаза мамины: на сына Стычкина сложно смотреть без умиления

Евгений Стычкин и его вторая супруга Ольга Сутулова стали мужем и женой в 2012 году. Первое время они не стремились завести детей, но не так давно на свет появился их сын Михаил, которого счастливые родители регулярно показывают в своих социальных сетях.

Стычкин и Сутулова не стремятся скрывать будни своей семьи от публики, поэтому делятся с фанатами самыми важными эпизодами из жизни. Например, в аккаунте звезды комедии «Кошечка» появилось трогательное видео, на котором маленький Миша гуляет в компании своей матери по участку загородного дома вместе с их собаками.

Короткое видео растрогало многочисленных подписчиков артиста. В комментариях они осыпали сына Стычкина комплиментами, отметив, как сильно он похож на отца и мать. В комментариях фанаты пожелали Мише счастья и предположили, что он непременно добьется успеха с такими талантливыми родителями.