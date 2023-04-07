Улыбка одна на двоих: как выглядит мама Юлии Ковальчук (фото)

При взгляде на фотографии Светланы, мамы Юлии Ковальчук, становится ясно, в кого певица и экс-солистка «Блестящих» выросла такой красавицей. «Мамина дочка, точная копия», «У вас очень красивая мама», «Такие красотки!» — каждое совместное фото в личном блоге артистки вызывает массу восторгов среди поклонников Ковальчук.

И неудивительно. Платиновая блондинка с лучистым взглядом и открытой, словно беззащитной улыбкой не может не затронуть самые потаенные струны души. В выражении ее лица есть что-то детское и по-настоящему доброе. Примечательно, что у Светланы идеальная кожа, что редко бывает в столь почтенном возрасте. Чуть более пышные, чем ей наверняка хотелось бы, формы она скрывает при помощи строгого наряда свободного кроя. Тонкие висячие серьги дополняют образ элегантной женщины, чье чувство стиля вместе с завораживающей улыбкой, судя по всему, также унаследовала ее знаменитая дочь.