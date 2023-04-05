Улыбка - мечта стоматологов: как выглядит любимая дочь Шварценеггера

Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь легендарного терминатора Арнольда Шварценеггера. Его дети, как дети любых титулованных обитателей фабрики грез, окружены повышенным вниманием. Это не помешало звездной наследнице вырасти умницей и красавицей.

На днях у поклонников семейства Железного Арни был еще один повод в этом убедиться. Старшая наследница посетила закрытый предпоказ фильма «Братья Супермарио в кино» в Лос-Анджелесе.

Звездная дочка поразила присутствующих. Осиная талия, благородные черты лица и умелый подбор наряда — кажется, Кэтрин взяла у отца и матери Марии Шрайвер все самое лучшее. Особенно восхитила гостей показа ее улыбка. Искренняя и открытая, как и сама девушка, она располагала всех окружающих к себе. В ней читались непосредственность и умение очаровать с первого взгляда.

Впрочем, красота не единственное достоинство Шварценеггер-младшей. Кэтрин пишет книги, помогает животным и занимается блоггингом.