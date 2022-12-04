Улучшенная копия отца: сын Фоменко и Голубкиной вырос настоящим красавцем

У него та же добродушная улыбка.

Николай Фоменко и Мария Голубкина были женаты 13 лет. После развода у пары хватило мудрости поддерживать хорошие отношения ради детей – Анастасии и Ивана.

Отпрыски звезд уже взрослые: Насте 24 года, а Ване 19 лет. И если дочь пошла внешностью в Голубкину, то младший Иван – явно копия отца.

Молодой человек сейчас учится в Англии, и у него прекрасные отношения с обоими родителями.

После развода одно время он жил с мамой, а потом переехал к звездному папе, потому что так было удобнее добираться до школы. С Фоменко они ремонтировали автомобили и рыбачили, а с Голубкиной ездили в отпуск и посещали светские мероприятия.

Иван – творческая личность и мечтает о карьере рэпера. Парень участвует в рэп-коллективе Fckway.