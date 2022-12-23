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«Украли последнюю часть жизни»: участь Натальи Фатеевой ужаснет любого

23 декабря 2022 13:00
«Украли последнюю часть жизни»: участь Натальи Фатеевой ужаснет любого

Актриса пострадала от людского равнодушия.

Наталья Фатеева, одна из самых известных актрис советского кино, давно завершила карьеру. В свои 88 лет артистка наотрез отказывается появляться не только на съемочной площадке, но и на светских мероприятиях. На то есть веская причина.

Знаменитость призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, поэтому не выходит из дома без крайней необходимости. Актриса не может передвигаться самостоятельно и пользуется костылями, поэтому каждый поход в больницу становится для нее большим испытанием.

За последние годы артистке пришлось шесть раз лечь под нож хирурга: четыре операции были проведены ей на родине, остальные — в Израиле. Во время одного из вмешательств знаменитости заменили сустав, который не прижился.

«Украли последнюю часть жизни»: участь Натальи Фатеевой ужаснет любого

Тогда врачи провели еще одну операцию Наталье Николаевне, но и она прошла неудачно. По словам актрисы, ей занесли инфекцию, на фоне чего у нее возникли серьезные осложнения. Фатеева возмущена тем, что вместо того, чтобы вскрыть образовавшуюся на ее ноге рану и назначить курс антибиотиков, медики попросту прикладывали к нарыву ватные тампоны.

Артистка подчеркнула, что из-за халатности и равнодушия врачей осталась инвалидом и до конца своих дней не сможет расстаться с костылями. «Наша медицина украла у меня последнюю часть жизни», — заявила она в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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