«Украли последнюю часть жизни»: участь Натальи Фатеевой ужаснет любого

Наталья Фатеева, одна из самых известных актрис советского кино, давно завершила карьеру. В свои 88 лет артистка наотрез отказывается появляться не только на съемочной площадке, но и на светских мероприятиях. На то есть веская причина.

Знаменитость призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, поэтому не выходит из дома без крайней необходимости. Актриса не может передвигаться самостоятельно и пользуется костылями, поэтому каждый поход в больницу становится для нее большим испытанием.

За последние годы артистке пришлось шесть раз лечь под нож хирурга: четыре операции были проведены ей на родине, остальные — в Израиле. Во время одного из вмешательств знаменитости заменили сустав, который не прижился.

Тогда врачи провели еще одну операцию Наталье Николаевне, но и она прошла неудачно. По словам актрисы, ей занесли инфекцию, на фоне чего у нее возникли серьезные осложнения. Фатеева возмущена тем, что вместо того, чтобы вскрыть образовавшуюся на ее ноге рану и назначить курс антибиотиков, медики попросту прикладывали к нарыву ватные тампоны.

Артистка подчеркнула, что из-за халатности и равнодушия врачей осталась инвалидом и до конца своих дней не сможет расстаться с костылями. «Наша медицина украла у меня последнюю часть жизни», — заявила она в беседе с изданием «Московский комсомолец ».