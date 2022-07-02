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Киноафиша Статьи Украли и испортили: иностранцы прошлись катком по «Буратино»

Украли и испортили: иностранцы прошлись катком по «Буратино»

2 июля 2022 10:00
Украли и испортили: иностранцы прошлись катком по «Буратино»

Советский мультфильм назвали худшей версией «Пиноккио».

Студия «Союзмультфильм» подарила зрителям не одну экранизацию русских и зарубежных сказок, каждая из которых отличалась самобытностью и близостью советскому духу. К таким проектам относятся и «Приключения Буратино».

Не все иностранцы оценили подход советских авторов и аниматоров, сравнив мультфильм с другим произведением и дав ему на этом фоне уничижительную оценку.

«Худшая версия Пиноккио. Фильм 1940 года — настоящая классика, а этот нет!» — заявил пользователь IMDb.

Другой зарубежный зритель отметил, что в Советском Союзе весьма пренебрежительно относились к авторскому праву, вероятно, из-за Железного занавеса, а потому легко меняли детали истории в угоду идеологии и не боялись негативной реакции авторов оригинала.

Однако если в «Русалочку» и «Стойкого оловянного солдатика» создатели действительно внесли изменения, то «Буратино» — практически другая история, пересекающаяся с оригиналом лишь в деталях.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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