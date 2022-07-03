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Украли у американца: всплыла неприглядная правда о любимой песне россиян

3 июля 2022 15:42
Украли у американца: всплыла неприглядная правда о любимой песне россиян

Ситуация не так однозначна, как кажется.

В 1997 году Максим Леонидов представил песню «Видение», которая не только мигом стала хитом, но и завоевала престижные музыкальные награды. Не так давно композиция получила второе дыхание, а вместе с этим вскрылся не самый приятный факт.

«К сожалению, этот хит позаимствован: в 1954 году точно такую же песню пел американец Джим Эд Браун, дальше ее перепевали все кому не лень. За что конкретно получил "Песню года" Максим?» — задались вопросом в программе «История русской поп-музыки».

Сам Леонидов подчеркивал, что из оригинального произведения позаимствовал исключительно припев, весь остальной текст он написал сам. По одной версии, музыкант посвятил песню второй супруге Анне Банщиковой, по другой — никакого реального прототипа для девушки-видения у него не было, а вдохновением для текста послужило одиночество.

Как бы там ни было, но трек стал невероятно успешным: его перепевали коллеги, переписывали юмористы и цитировали простые слушатели.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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