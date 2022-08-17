Указали на дверь в кино: как сложилась судьба Настеньки из «Морозко»

Сказка Александра Роу «Морозко» стала настоящим хитом у советских зрителей и в одночасье прославила всех актеров, снимавшихся в ленте. Особенно же поклонники остались в восторге от работы Натальи Седых, которая исполнила роль Настеньки. Однако слава не помогла артистке построить карьеру в кино.

Дело в том, что до съемок в «Морозко» Седых активно занималась балетом и мечтала стать балериной. Приглашение в киносказку стало для нее неожиданностью, поэтому участие в проекте совершенно не входило в планы девушки. В итоге она поработала с Роу еще в двух фильмах, но потом была вынуждена отказаться от профессии актрисы.

Как пишут «Аргументы и Факты», именно руководство Большого театра настояло на прекращении съемок. Якобы Седых заставили выбирать, чем ей заниматься — балетом или кинематографом. В итоге артистка выбрала сцену, где прослужила больше двадцати лет и гастролировала по всему миру с ведущими партиями.

В кино же знаменитость вернулась лишь несколько раз. Она приняла участие в картинах «По улицам комод водили...», «Трень-брень». Последней же ее работой стала лента 2010 года под названием «Перемирие».