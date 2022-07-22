Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи

Тимур Родригез стал героем нового выпуска шоу «Детектор». Один из самых каверзных вопросов от ведущего Марка Бартона касался ухода комика из Comedy Club. Он был резидентом проекта фактически с момента его основания в 2005 году, но спустя 4 года ушел из шоу. По слухам, Тимура просто уволили.

Так, ранее сообщалось, что Родригеза попросили об уходе, так как он куда больше пел, чем выдавал со сцены искрометные шутки. В некоторых прежних интервью Гарик Мартиросян припоминал, что ему даже предлагали крупную сумму за то, чтобы Тимура убрали из состава Comedy Club. Как оказалось, в эту историю Родригез не верит, ведь он убежден, что ушел из шоу добровольно.

По его словам, изначально он не отвечал за шутки, а занимался музыкальной составляющей проекта. Но с течением времени программа становилась все более юмористической, а Родригез хотел сосредоточиться на карьере исполнителя. Когда основная работа стала мешать творчеству, он решил уволиться.

«Сделал это максимально комфортно для себя», — заявил он.

Вот только детектор лжи слова Тимура не подтвердил. И Родригеза поймали на лжи. По всей видимости, отношения с бывшими коллегами до сих пор остаются для комика острой темой.