Уголовник-рецидивист помог Данелии в создании «Мимино»: вот как это вышло
Режиссер вдохновлялся образом реального заключенного.
Фильм «Мимино» считают одной из выдающихся лент советского кинематографа. Режиссер Георгий Данелия вместе со сценаристкой Викторией Токаревой смогли создать комедию, которая веселит зрителей до сих пор. Залогом успеха стали и блестящие исполнители ролей. Более того, оказалось, что во время работы над картиной Данелия вдохновлялся образом реального заключенного.
Начинающего адвоката в фильме режиссер назвал Светланой Георгиевной в честь собственной дочери. Девушка не пошла по стопам отца и выбрала далекую от искусства сферу. Она закончила юрфак и практиковала как адвокат. Одна из ее первых встреч с подзащитным прошла в мрачной обстановке Бутырской тюрьмы, где всегда молодо выглядевшая Светлана казалась очень испуганной. Тем более, что беседовать ей пришлось с уголовником-рецидивистом с многочисленными татуировками.
От волнения адвокат потеряла дар речи. Заключенный сжалился над девушкой и помог ей, подсказал нужные вопросы. Потом Светлана поделилась впечатлениями с отцом, который и узнал от нее термины «подсудимый» и «личная неприязнь».