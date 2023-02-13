Уголовник и молчун: гляньте, из-за кого советская Снежная королева лишилась дома

Наталья Климова обрела народную любовь после того, как предстала на экране в образе Снежной королевы. Карьера артистки поначалу складывалась успешно — она снималась в кино, играла в театре «Современник». Однако впоследствии жизнь знаменитости кардинально изменилась.

Вторым мужем артистки стал Владимир Заманский. В биографии актера есть как минимум один темный эпизод: за избиение помощника комвзвода его осудили на девять лет лагерей. Спустя четыре года актер был освобожден, но на этом несчастья не закончились.

После выхода на свободу Заманский поступил в Школу-студию МХАТ, которая стала для него еще и домом. У знаменитости не было своей крыши над головой, поэтому он ютился в складских помещениях учебного заведения. Вскоре познакомился с Климовой и влюбился. Та ответила студенту взаимностью — приняла его предложение руки и сердца и, оставив свое жилище, перебралась к избраннику.

Впоследствии супруги активно развивали свою карьеру, но в 90-е пропали с радаров. Известно, что на фоне тяжелой болезни Климова приняла крещение, а Заманский последовал ее примеру. После этого возлюбленные покинули Москву, поселившись в небольшом домике в Муроме. Сегодня они ведут жизнь настоящих затворников: не общаются не только с внешним миром, но и друг с другом, а большую часть своего времени проводят за молитвами.