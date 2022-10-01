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Угольников не играл юного Игорька в «Джентльменах удачи»: правду выдал один факт

1 октября 2022 13:00
Угольников не играл юного Игорька в «Джентльменах удачи»: правду выдал один факт

Телеведущий совсем заврался.

 

Зрители помнят очаровательного детсадовца Игорька, с которым герой Евгения Леонова репетирует сцену из детского утренника в комедии «Джентльмены удачи». Долгое время думали, что мальчика сыграл будущий актер и телеведущий Игорь Угольников. Но это не так.

Роль Игорька исполнил 4-летний москвич Игорь Дрыга. Это была первая и единственная роль юного актера в кино – больше Дрыга не снимался и стал офицером.

«Утку» запустил сам Игорь Угольников в одной из своих передач. Но в словах Угольникова есть одна несостыковка: на момент съемок ему было 9 лет, а малыш в кадре явно младше.

Угольников не играл юного Игорька в «Джентльменах удачи»: правду выдал один факт

Фото: Legion Media, Globallookpress.com, кадр из фильма "Джентльмены удачи" (1971)
Алла Новикова
Алла Новикова
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