Угольников не играл юного Игорька в «Джентльменах удачи»: правду выдал один факт

Зрители помнят очаровательного детсадовца Игорька, с которым герой Евгения Леонова репетирует сцену из детского утренника в комедии «Джентльмены удачи». Долгое время думали, что мальчика сыграл будущий актер и телеведущий Игорь Угольников. Но это не так.

Роль Игорька исполнил 4-летний москвич Игорь Дрыга. Это была первая и единственная роль юного актера в кино – больше Дрыга не снимался и стал офицером.

«Утку» запустил сам Игорь Угольников в одной из своих передач. Но в словах Угольникова есть одна несостыковка: на момент съемок ему было 9 лет, а малыш в кадре явно младше.