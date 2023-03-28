Угадайте, кто должен был играть Надю в комедии «Любовь и голуби»: вы будете удивлены

Одной из главных ролей в карьере Нины Дорошиной стала Надя Кузякина из лирической комедии «Любовь и голуби». Многие зрители до сих пор ассоциируют артистку именно с этой ролью, однако мало кто догадывается, что она могла бы и не оказаться в фильме Владимира Меньшова.

Дело в том, что Дорошина до работы в картине играла роль Кузякиной в спектакле театра «Современник». Поклонники оставались в восторге от ее перевоплощений, но Меньшов не был уверен в артистке: он считал, что из-за незначительного киноопыта она просто не справится с работой.

Поэтому он решил пригласить на пробы других артисток. Постановщик связался с Татьяной Дорониной и Натальей Кустинской, но обе не смогли воплотить его видение персонажа. И только тогда он пригласил Дорошину, которая с первых минут на пробах доказала свой профессионализм.

В итоге харизматичная игра Дорошиной стала настоящим украшением фильма, а Надя Кузякина — любимым персонажем у нескольких поколений зрителей.