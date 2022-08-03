Уехавшая в Париж Литвинова заговорила о возвращении в Россию

Рената Литвинова призналась, что мечтает вернуться в Россию. Во Францию знаменитость переехала пять месяцев назад.

Судя по социальным сетям, в Париже актриса ведет весьма богемный образ жизни. Литвинова не пропускает светские ужины, активно участвует в модных показах и проводит время со своими знаменитыми друзьями. Однако, как оказалось, она все равно продолжает скучать по России и своей прошлой жизни. Как призналась актриса в своих социальных сетях, она мечтает о возвращении в Москву и не намерена навсегда оставаться за границей.

«Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться», — рассказывает знаменитость.

При этом Литвинова не уточнила никакие детали своих планов. Неизвестно, действительно ли она собирается в ближайшее время посетить Россию или намерена и дальше путешествовать по Европе.