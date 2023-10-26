Уехала за границу и устроила кучу проблем: Дана Борисова с ума сходит из-за дочери

Дане Борисовой скучать не приходится. Воспитание подростка — задачка непростая. И с ней знаменитость справляется с переменным успехом.

В социальных сетях теледива часто рассказывает о любимой дочери — 16-летней Полине Аксеновой. Девушку интересует все, что связано с Южной Кореей. Недавно она побывала в Сеуле, где поселилась в капсульном отеле. Поездка, которая так осчастливила звездную наследницу, потрепала нервы бывшей ведущей «Армейского магазина».

Блондинка пожаловалась поклонникам на то, что дочь, уехав за границу, подкинула ей кучу проблем. Звезде пришлось выложить кругленькую сумму на то, чтобы ее ребенок вернулся в Россию.

Борисова рассказала подписчикам, что потратила на обратный билет для Полины 165 тысяч рублей. Эти деньги Дана откладывала на то, чтобы в новогодние праздники отправиться в путешествие, но теперь о планах на поездку придется забыть.