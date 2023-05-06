Уехал в США и прогадал: участь царевича Гвидона из советской сказки оказалась печальной

Олег Видов уже в начале карьеры покорил советских зрителей. Главными для него работами стали «Всадник без головы», «Сказка о царе Салтане» и «Метель», после которых артист был признан одной из главных звезд поколения. Однако со временем он все реже и реже появлялся на экране.

Дело в том, что в 1970 году он женился на Наталье Федотовой, близкой подруге Галины Брежневой. Но их браку не суждено было стать долгим и счастливым, поэтому спустя несколько лет они расстались. И после этого у Видова начались проблемы с карьерой, которые, по его словам, устраивала его экс-избранница вместе с наследницей Брежнева.

В итоге Видов устал от многочисленных трудностей, решил полностью изменить свою жизнь и переехал в США. Там он познакомился с Джоан Борстен, которая стала не только его женой, но и продюсером. Артист старательно пытался построить карьеру в Голливуде, но самой яркой работой для него стал боевик «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером.

В США он снялся всего лишь несколько раз в низкобюджетных фильмах, которые не пользовались бешеной популярностью. Артисту так и не удалось построить карьеру, а скончался он в 2017 году от множественной миеломы.