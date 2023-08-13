Уехал, и все изменилось: как жизнь Бондаренко разделилась на до и после

Станислав Бондаренко последние годы известен как один из самых успешных актеров. В год с его участием выходит несколько проектов, а армия поклонников только увеличивается. При этом мало кто знает, что в детстве будущая звезда экрана никогда не планировал становиться артистом.

Бондаренко родился в небольшом городе Днепрорудном. Его мать была помощницей стилиста, а отец — строителем, но родители развелись слишком рано, поэтому мальчик воспитывался мамой и отчимом.

И, когда Стасу было 11 лет, его семья решилась на серьезный шаг и переехала в столицу.

В новом городе мальчик увлекается каратэ и бальными танцами, а после школы мечтает поступить в авиационный университет, чтобы стать пилотом.

Но планам Бондаренко не суждено было сбыться. Однажды его студию пригласили на концерт в ГИТИС, где обаятельного танцора заметили преподаватели. Юношу позвали на прослушивание, и в итоге он стал студентом театрального вуза. С тех пор Бондаренко активно снимается и покоряет сердца зрительниц. К 38 годам в его копилке уже 74 фильма и сериала.