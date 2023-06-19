Уехал и уже нашел работу: в жизни Федора Бондарчука произошли серьезные перемены

Федор Бондарчук решил переехать в Санкт-Петербург. Автор хита «9 рота» перебрался из Москвы в Северную столицу, о чем рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По данным телеведущей, переехать он решил из-за новой работы. Постановщик планирует заняться сразу несколькими проектами на студии «Ленфильм», где в работе находятся рекордные 13 картин, и уже провел звезде YouTube, Леониду Ярмольнику и другим знаменитостям личную экскурсию по новому рабочему месту.

При этом сам Бондарчук пока никак не прокомментировал жизненные перемены. Неизвестно, чему именно он посвятит себя на студии и как долго планирует жить в новом городе. По данным СМИ, вот уже несколько лет он является председателем совета директоров «Ленфильма», куда также входят постановщик Алексей Герман, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и другие знаменитые деятели искусств.