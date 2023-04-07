Удивитесь: правду о пластике красотки-жены Прилучного раскрыло одно фото

Личная жизнь Павла Прилучного уже давно будоражит публику. Пару лет назад вся страна обсуждала его громкий развод с Агатой Муцениеце. Но сегодня Павел старается не вспоминать о прошлом, ведь теперь у него новая супруга.

Избранницей Прилучного стала актриса Зепюр Брутян. Все внимание фанатов и фанаток артиста приковано к ней. Интернет-пользователи обсуждают не только их отношения, но и внешность Зепюр. Многие уверены, что Брутян прибегала к косметологическим процедурам: увеличила губы, уменьшила нос, скорректировала скулы. Они сделали такие выводы, сравнивая старые снимки актрисы с сегодняшними.

Однако не все согласны с этими заключениями. Эксперты не видят никаких серьезных вмешательств во внешность Зепюр. По их мнению, супруга Прилучного просто умело использует макияж, который скрывает все недостатки и подчеркивает достоинства. На одном из фото видно, что у Брутян естественная красота без следов пластики и ботокса. Разбор внешности Зепюр сделали специалисты портала «300 экспертов ».