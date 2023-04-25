Удивитесь, но эти красотки оказались ровесницами: секрет молодости - в отказе от одного продукта

Несмотря на стремительное развитие косметологии и пластической хирургии, главным секретом сохранения красоты и молодости все еще является питание. Сегодня в продуктах есть огромное количество сахара, консервантов и красителей. Поэтому многие полностью отказываются от такой пищи.

Но некоторые пошли еще дальше и исключили из своего рациона мясо. Конечно, люди могут поступать так из этических или религиозных мотивов. Но, как бы то ни было, вегетарианство оказывает влияние на их организм. Ярким примером тому служит Джессика Альба. В 41 год она выглядит так же свежо и привлекательно, как и несколько десятилетий назад. У красавицы четкий овал лица, стройная фигура и лучезарная улыбка.

В то же время ровесница актрисы, которая есть мясо, выглядит намного хуже. Адриана Лима, как и многие другие, не готова к такой диете. Однако сегодня модель уже не может похвастаться яркой внешностью. У нее есть лишний вес, а лицо постоянно отекает, что выглядит малопривлекательно.