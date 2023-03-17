Удивитесь: как за Александром Цекало закрепилась слава коротышки (фото)

Александра Цекало трудно назвать секс-символом, но это не помешало ему построить успешную карьеру. Артист не стыдился того, что не может похвастаться накачанным телом или высоким ростом, а, напротив, будто специально лез на рожон.

Вместо того, чтобы скрывать недостатки, певец подчеркивал их, закрепляя за собой славу коротышки. Помогла же ему в этом коллега по цеху и бывшая супруга — Лолита Милявская. Прежде звезды выступали вместе в кабаре-дуэте «Академия». Артисты покорили публику не только своим творчеством, но тем, как необычно, а порой и комично, смотрелись рядом друг с другом. Все из-за внушительной разницы в росте.

Лолита далеко не Дюймовочка. Несмотря на то, что в ней 173 см, знаменитость не отказывала себе в удовольствии надеть туфли на высоких каблуках. Цекало же со своими 167 см, как говорится, дышал ей в пупок. Впрочем, исполнителя это вряд ли смущало. Не секрет, что он любит женщин повыше. Так, в настоящий момент продюсер женат на модели, актрисе и художнице Дарине Эрвин, чей рост также превышает отметку в 170 см.