Удивительно неприятная особа: за что Приянку Чопру возненавидели иностранки

Приянка Чопра мечтала стать известной актрисой, и ей это удалось. Свой путь к успеху голливудская дива начала вовсе не с кинопроб. Она решила заявить о себе другим способом.

Будущей звезде экрана посоветовали принять участие в конкурсе красоты, и она не пропустила эти слова мимо ушей. Сначала Чопра одержала победу в конкурсе «Королева мая», проходившем на ее родине, в Индии. После этого было еще немало состязаний, и чуть ли не каждое из них заканчивалось для знаменитости оглушительным триумфом.

В 2000 году 18-летняя Чопра приняла участие в конкурсе «Мисс мира», где вновь взяла корону. Красотке удалось расположить к себе судей, но не других участниц. Многие из них буквально возненавидели модель.

Об этом не так давно рассказала участница из Барбадоса Лейлани МакКонни. С полной уверенностью она заявила, что победа индианки была сфальсифицирована, а Приянку и вовсе назвала крайне «неприятным человеком».