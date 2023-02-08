Удержаться от смеха невозможно: только гляньте на любимого «мужчину» Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл давно оправилась от развода с режиссером Леном Уайзманом, который состоялся осенью 2019 года. Звезда нашла утешение рядом с невероятным красавцем, один вид которого вызывает у публики приступ смеха.

В социальных сетях знаменитость то и дело публикует фотографии любимого персидского кота по кличке Клайв. Не будет преувеличением сказать, что питомец Бекинсейл уже успел стать настоящей звездой Интернета — поклонников у него не меньше, чем у самой актрисы. При этом Кейт делает все возможное, чтобы помочь Клайву привлечь к себе как можно больше внимания.

Например, она одевает кота в ту же одежду, что выбирает и для себя, тем самым делая из него свою копию. Кроме того, артистка не прочь носить хвостатого друга в специально купленной для него сумке, что также умиляет поклонников. При этом выражение лица звездного питомца неизменно выражает лютую ненависть ко всему вокруг, из-за чего сдержать улыбку, глядя на его снимки, попросту невозможно.