Удар в спину: Домогаров припомнил один из самых подлых поступков Кончаловского
Актер не ожидал этого от коллеги, которого всегда поддерживал.
Семья Александра Домогарова переживает очень сложные времена. Его бывшая жена Ирина Гуненкова последние два года борется с тяжелым заболеванием. Врачи уже опустили руки, и на помощь женщине пришли экс-супруг и сын Александр Домогаров-младший. Последний ради больной матери даже бросил съемки нового проекта. Его взяли в качестве главного режиссера на сериал «Она такая классная». Но в последний момент ему пришлось уехать в Петербург, чтобы быть рядом с Ириной Гуненковой.
Как рассказал «КП» Александр Домогаров, далеко не все поддержали его семью в непростое для него время. В частности, удар в спину нанес Андрей Кончаловский. Когда Гуненкова заболела, он снял актера со всех спектаклей. Домогаров заявил, что не ожидал такого. И припомнил, что в трудные для Кончаловского времена от него никто не отвернулся. Более того, режиссера все поддержали, включая и Александра Домогарова.