Удар в спину: Домогаров припомнил один из самых подлых поступков Кончаловского

Семья Александра Домогарова переживает очень сложные времена. Его бывшая жена Ирина Гуненкова последние два года борется с тяжелым заболеванием. Врачи уже опустили руки, и на помощь женщине пришли экс-супруг и сын Александр Домогаров-младший. Последний ради больной матери даже бросил съемки нового проекта. Его взяли в качестве главного режиссера на сериал «Она такая классная». Но в последний момент ему пришлось уехать в Петербург, чтобы быть рядом с Ириной Гуненковой.

Как рассказал «КП» Александр Домогаров, далеко не все поддержали его семью в непростое для него время. В частности, удар в спину нанес Андрей Кончаловский. Когда Гуненкова заболела, он снял актера со всех спектаклей. Домогаров заявил, что не ожидал такого. И припомнил, что в трудные для Кончаловского времена от него никто не отвернулся. Более того, режиссера все поддержали, включая и Александра Домогарова.