Удар для Учителя: дочь Пересильд обесчестили в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

У Юлии Пересильд подрастают дочери от Алексея Учителя. Анне, старшей наследнице звезды «Вызова», уже 14 лет, а младшей Марии — 10. Анна решила пойти по стопам мамы и уже делает первые шаги в кинематографе. На счету школьницы целых четыре роли в фильмах и сериалах.

Засветилась Пересильд-младшая и в нашумевшем проекте «Слове пацана. Кровь на асфальте». Роль Анне досталась трудная: она сыграла девушку, подвергшуюся насилию. Предложение режиссера Жоры Крыжовникова сначала насторожило родителей, которые боялись, что съемки могут травмировать их отпрыска.

Особенно переживал Учитель, однако дочь очень хотела поучаствовать в работе над сериалом, поэтому смогла переубедить отца. Об этом Анна поведала в интервью изданию Voice. С мамой же было проще: Юлия Пересильд училась вместе с Крыжовниковым в вузе, поэтому доверяет постановщику.