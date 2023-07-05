Участи тетушки Каушальи из «Зиты и Гиты» не позавидуешь: роли злодеек аукнулись

Индийский кинохит «Зита и Гита» может похвастаться яркими персонажами. Пожалуй, самой колоритной получилась тетушка Каушалья, изводившая несчастную Зиту. Роль сыграла актриса Манорама, жизнь которой сложилась трагично.

Индийская звезда посвятила кино почти 60 лет своей жизни и снялась в 150 картинах. Манораме, в основном, доставались второстепенные роли. Но каждый раз актриса демонстрировала свой редкий комедийный талант. За ней закрепилось амплуа злодейки с комическими оттенками.

Манорама была замужем за продюсером Раджем Хаксаром, от которого родила дочь. Наследница тоже снималась в кино, но после замужества ушла из индустрии.

Эта участь постигла и Манораму. В 70-х и 80-х актриса не получала предложения от режиссеров. Много лет она оставалась без работы и буквально выживала. Лишь иногда Манораме удавалось выбивать роли.

В начале нулевых артистка схоронила супруга. Через четыре года она ушла из жизни — на тот момент ей был 81 год. На похороны пришли всего четыре человека. Ни один коллега не проводил Манораму в последний путь. Возможно, это была расплата за ее злодейские роли.