Участь товарища Саахова после «Кавказской пленницы» раскрыта: правда шокирует

Даже в советские времена создатели фильмов ориентировались на сборы в прокате. И если они были весьма высоки, то почти сразу начиналась работа над сценарием следующей части. Поэтому многие даже не сомневались, что Гайдай снимет продолжение «Кавказской пленницы», ведь комедия стала невероятно популярной.

К тому же примерный сюжет картины уже знали главные авторы. По их задумке колоритный товарищ Саахов в компании трех бандитов и личного шафера отправился в образцово-показательный лагерь. Во время отбывания наказания персонаж Владимира Этуша должен был участвовать в постановках и на сцене перевоплощаться в женщин. А по возращении домой герой обнаруживал, что его пост достался комсомолке Нине.

На первый взгляд эта история кажется вполне подходящей для продолжения известной комедии. Но руководители не оценили идею того, что в местах лишения свободы может быть весело. Поэтому вскоре о сценарии забыли.