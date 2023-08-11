Участь самого уродливого актера СССР вызывает сочувствие: никто такого не заслуживает

Владимир Толоконников долго не мог поступить в театральные вузы. Каждый раз ему намекали, что с такой внешностью делать в кино нечего. Но актер не оставлял мечты о больших экранах.

Именно жуткие черты лица и помогли ему получить роль в «Собачьем сердце». Самый уродливый актер СССР стал знаменитым, но картина сыграла с ним злую шутку. Толоконников оказался заложником одного образа, поэтому часто сидел без работы.

Непросто складывалась и личная жизнь артиста. Первый брак не принес звезде счастья. Жена Толоконникова потеряла ребенка при родах. Общее горе не сплотило возлюбленных — супруги расстались.

После этого актер часто прикладывался к бутылке. От зависимости его спасла вторая жена. Надежда Березовская поставила возлюбленному условие — либо она, либо горячительные напитки. И Толоконников сделал выбор в пользу семьи. В этом браке у него появились двое сыновей.

В 2013 году артист похоронил любимую жену. Без нее он протянул всего четыре года и скончался прямо во время съемок.