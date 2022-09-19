Участь незавидна: засветившуюся в «Голосе 60+» Гузееву унизили на всю страну

Лариса Гузеева успевает не только вести шоу «Голос 60+», но и рассуждать на тему женской красоты. Звезда восхитилась тем, что Моника Беллуччи в 50 лет сыграла девушку Джеймса Бонда, и возмутилась тому, что, несмотря на это, про итальянскую актрису пишут, будто она «постарела и пострашнела».

Вероятнее всего, Гузеева даже и не догадывалась о том, что после таких заявлений ее унизят на всю страну. В дело вмешалась журналистка Лена Миро , не упустившая возможности поднять актрису на смех.

Светская обозревательница отметила, что когда-то Моника Беллуччи действительно была красива, но это время прошло. К тому же Миро подчеркнула, что между звездой «Малены» и Гузеевой есть существенное отличие. Участь Ларисы Андреевны оказалась незавидной.

«На отекшем лице Гузеевой вряд ли можно узреть остатки былой красоты», — подытожила Миро в новой публикации своего ЖЖ. Впрочем, бросила она камень и в огород Беллуччи, заметив, что той в 50 лет все-таки не стоило примерять на себя образ девушки агента 007.