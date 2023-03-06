Участь мамы Веры из «Девчат» проберет до мурашек: ради свадьбы пошла на страшное

Нина Меньшикова прославилась благодаря роли мамы Веры в культовом фильме «Девчата». На ее счету было немного ролей, однако это не помешало актрисе стать всенародной любимицей.

Особого внимания заслуживает и личная жизнь артистки, которая сложилась непросто. В студенчестве Меньшикова была влюблена в начинающего режиссера Станислава Ростоцкого и ради его расположения пошла на отчаянный шаг. Как-то будущий мэтр решил творить в глухой деревне вдали от цивилизации. В качестве компаньона Ростоцкий решил взять только одного друга. Но выяснилось, что ни сам он, ни его приятель не умели готовить. Недолго думая, Станислав Иосифович предложил Меньшиковой ехать с ними на правах поварихи. Неожиданно для него, актриса согласилась.

Для Нины это был крайне отчаянный и смелый шаг — поехать в невиданную глухомань с двумя малознакомыми мужчинами. Такое мероприятие могло кончиться чем угодно, но, к счастью, ничего страшного не произошло.

Вскоре у Меньшиковой и Ростоцкого начался роман длиной почти в 50 лет. К сожалению, ей будет суждено похоронить и своего супруга, и их общего сына Андрея. Сам режиссер скончался от остановки сердца, а его наследника не стало спустя год — он погиб в результате несчастного случая в возрасте 45 лет.