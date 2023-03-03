Участь красавицы проберет до мурашек: Гурченко завидовала ей черной завистью (фото)

Людмила Гурченко была одной из главных кинодив советского кино. Но однажды красавицу-актрису обошла ее куда менее эффектная коллега, что вызвало у звезды «Карнавальной ночи» бурю негодования.

Речь идет про Ию Саввину, которая перехватила у Гурченко роль в картине «Дама с собачкой». Главной претенденткой была именно Людмила Марковна, однако режиссер отдал предпочтение Саввиной. Гурченко долго не могла смириться с тем, что такую «неприметную девушку» взяли в эту картину вместо нее.

Позднее Ия Сергеевна стала настоящей звездой советского кино. Она снималась в лентах «Анна Каренина», «Романс о влюбленных», «Гараж» и других. Однако судьбу Саввиной нельзя назвать счастливой. От первого мужа актриса родила сына Сергея, которому диагностировали синдром Дауна. Но, несмотря на болезнь, наследник артистки смог прожить долгую жизнь. Он был актером, а также занимался профессорской деятельностью. Сергей скончался в 2021 году в 64 года.

Что касается самой Саввиной, то после 90-х ее карьера пошла под откос. Она стала сниматься намного реже. Артистка скончалась в 2011 году — причиной ее смерти стал рак кожи.