Участь 39-летней звезды боевиков предрешена: закончит как Брюс Уиллис

В прошлом году стало известно, что легендарный актер Брюс Уиллис завершает свою карьеру. Причиной тому стала деменция по типу альцгеймеровской. Эта же участь может постичь актера Криса Хемсворта, известного по роли Тора в серии фильмов «Мстители».

Дело в том, что у артиста обнаружили риск возникновения нейродегенеративной болезни, и он в десять раз выше, чем у большинства людей. Специалисты посоветовали Крису взять длительный отпуск и отдохнуть от работы. Медлить, по их словам, нельзя.

Хемсворт всегда тщательно следил за своим здоровьем. Коллеги говорят, что актер буквально помешан на ЗОЖе. Именно поэтому в свои 39 лет он выглядит отменно. К сожалению, ни регулярные тренировки, ни отсутствие вредных привычек не стали гарантией идеального здоровья. Впрочем, новость о том, что он входит в группу риска, ничуть не удивила Криса. В его семье болезнью Альцгеймера страдает дедушка, который уже давно не может толком общаться с родственниками.

Хемсворта расстроил тот факт, что теперь ему придется менять график и «разгружать» свои дни в угоду здоровью, ведь он привык к насыщенной жизни. О состоянии Тора сообщает издание Vanity Fair.