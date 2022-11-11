Убивашке из фильма «Пипец» уже 25 лет: она одним фото доказала, что выросла

Хлоя Морец сегодня считается одной из самых востребованных актрис Голливуда. Свою карьеру будущая звезда начала еще в детстве, снявшись в фильме «Сердце свидетеля» в возрасте 8 лет. Чуть позднее начинающая актриса появилась в хите «Отчаянные домохозяйки», сыграв маленькую модель.

На сегодняшний день самой известной ролью Морец считается Убивашка в блокбастере «Пипец». Лента снята по мотивам комикса и иронизирует над супрегеройскими персонажами. Актриса исполнила роль девушки-убийцы Минди МакКриди, одержимой жаждой мести.

После выхода картины «Пипец» на Морец посыпались предложения от режиссеров. Актриса появилась в экранизации «Телекинез» по роману Стивена Кинга «Кэрри», снялась в готической картине Бертона «Мрачные тени» и в нашумевшем мистическом триллере «Суспирия».

Со времен выхода фильма «Пипец» актриса изменилась. Она уже давно не тот 13-летний подросток. Морец стала взрослой симпатичной девушкой. В этом можно убедиться, глядя на фото 25-летней звезды.