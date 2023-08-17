У звезды «Зимней вишни» в 90-е украли сына: мальчик вырос красавцем с бездонными глазами

Роль в мелодраме «Зимняя вишня» досталась Елене Сафоновой абсолютно случайно. Главную героиню должна была играть Наталья Андрейченко. В итоге образ хрупкой женщины, наивно доверяющей своему женатому любовнику, исполнила Сафонова. Эта работа стала поворотной в ее карьере, сделав актрису настоящей звездой.

Устоять перед красавицей с бездонными глазами не могли ни советские мужчины, ни иностранцы. В 1992 году актриса вышла замуж за француза Самюэля Лабарта. К тому времени у нее уже подрастал сын Иван, вместе с которым она и переехала в Париж. Там Сафонова родила второго мальчика Александра в 1994 году. Но брак с европейцем не удался.

Уже спустя три года пара развелась, и наследника у актрисы отобрали. Французские законы оказались на стороне Лабарта. Сафонова надолго рассталась с сыном, вернувшись в Россию.

Актриса старалась не терять общение с ребенком и часто его навещала. Сейчас Александр уже взрослый мужчина и сам снимается в кино, став звездой во Франции. Снимки голубоглазого красавчика привлекают множество поклонниц в Сети. Но его сердце давно занято: вместе с супругой он воспитывает ребенка.