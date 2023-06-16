У звезды «Тихого Дона» не было детей: причина настолько ужасная, что вы не сдержите слез

Элина Быстрицкая жила с любимым мужем как в сказке. Актриса пользовалась услугами домработниц, носила дорогую одежду из Европы, передвигалась на служебном авто и отдыхала на лучших курортах страны. Но назвать ее по-настоящему счастливой было трудно.

Звезда вышла замуж за работника Министерства внешней торговли СССР Николая Кузьминского. Возлюбленные прожили вместе ни много ни мало 27 лет. Артистка занималась воспитанием детей супруга от прошлых отношений, но общих наследников у пары так и не появилось.

Звезда «Тихого Дона» не познала счастья материнства по ужасной причине. Во время Великой Отечественной войны Элина Авраамовна таскала на себе раненых солдат, чем подорвала свое здоровье.

Невозможность иметь детей стала большим испытанием для знаменитости. Старость Быстрицкая, которая в начале 90-х рассталась с мужем из-за его измен, встретила в одиночестве.