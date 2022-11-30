«У всех бабушек был такой»: Меган Фокс в «старушечьем» наряде вызвала оторопь

Меган Фокс является обладательницей собственного уникального стиля, который с годами постоянно трансформируется. Сейчас она предпочитает эпатажные и порой сильно откровенные наряды, которые обнажают все пикантные формы. Одни поклонники восхищаются смелостью актрисы, другие полагают, что многодетной матери стоило бы одеваться менее вызывающе. При этом Фокс всегда готова и посмеяться над любым своим неудачным образом.

Так и получилось с ее костюмом. На снимках папарацци Меган была запечатлена в брюках и блузе оригинальной расцветки. Наряд она дополнила необычным топом. Фото репортеров Фокс опубликовала в своих соцсетях, снабдив его забавной подписью.

«У всех бабушек был такой», — заявила актриса.

Она добавила еще один кадр с диваном, обивка которого напоминала оттенок ее костюма. Таким образом Меган посмеялась над своим «старушечьим нарядом». Некоторые из комментаторов ее юмор поддержали.