«У всех бабушек был такой»: Меган Фокс в «старушечьем» наряде вызвала оторопь
Голливудская актриса выбрала неоднозначный образ.
Меган Фокс является обладательницей собственного уникального стиля, который с годами постоянно трансформируется. Сейчас она предпочитает эпатажные и порой сильно откровенные наряды, которые обнажают все пикантные формы. Одни поклонники восхищаются смелостью актрисы, другие полагают, что многодетной матери стоило бы одеваться менее вызывающе. При этом Фокс всегда готова и посмеяться над любым своим неудачным образом.
Так и получилось с ее костюмом. На снимках папарацци Меган была запечатлена в брюках и блузе оригинальной расцветки. Наряд она дополнила необычным топом. Фото репортеров Фокс опубликовала в своих соцсетях, снабдив его забавной подписью.
«У всех бабушек был такой», — заявила актриса.
Она добавила еще один кадр с диваном, обивка которого напоминала оттенок ее костюма. Таким образом Меган посмеялась над своим «старушечьим нарядом». Некоторые из комментаторов ее юмор поддержали.
«Точно, у моей бабушки до сих пор стоит этот диван», «Меган, ты великолепна, даже в мебельном чехле», — написали они.