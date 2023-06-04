У внучки Немоляевой не задалась карьера в кино: говорят, дело во внешности (фото)

Полина Лазарева впервые вышла на сцену еще будучи школьницей. Внучка Светланы Немоляевой твердо решила стать актрисой, хотя ее родители были против. Вероятно, Александр Лазарев и его жена Алина чувствовали, что добром это не кончится.

Звездная наследница окончила театральный вуз, но успешную карьеру так и не построила. Если с театром у знаменитости отношения более-менее клеятся, то с кино все обстоит гораздо хуже.

Режиссеры не выстраиваются в очередь за родственницей звезды «Служебного романа». Говорят, все дело в своеобразной внешности Полины. Актриса не унаследовала уточенных черт лица своей знаменитой бабушки, а красота для успеха в кино имеет немаловажное значение.

В любом случае Лазарева не унывает. Она соглашается на работу в качестве телеведущей, не теряя надежды на то, что ее главные роли еще впереди.