Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц

У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц

29 октября 2023 19:30
У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц

Методы тренера приводят в ужас.

Ирина Александровна Винер — самый известный российский тренер по художественной гимнастике. Она подарила стране не одну олимпийскую чемпионку, но о жестокости женщины ходят легенды. Публика уверена, что наставница истязает юных спортсменок и морит их голодом. По большей части слухи оказываются сильно преувеличены. Но есть в истории Винер эпизод, который действительно может шокировать.

Шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова оказалась в художественной гимнастике почти случайно. Ирина Александровна заметила талантливую девочку в Узбекистане и буквально вытащила ее на мировые чемпионаты. Как и многие другие подопечные, женщина считает тренера своей второй мамой.

Но о ее привычках рассказывает без прикрас.

Однажды Винер схватила юную гимнастку за ухо и стала дергать за него из стороны в сторону. Амина попыталась вырваться, но хватка наставницы оказалась слишком крепкой. В результате у девочки была надорвана мочка уха. В гневе Ирина Александровна оказалась настоящим Майком Тайсоном, что не мешает всем ученицам относиться к ней с любовью и уважением.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше