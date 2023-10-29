У Винер нашлось много общего с Тайсоном: касается искалеченных ушей учениц

Ирина Александровна Винер — самый известный российский тренер по художественной гимнастике. Она подарила стране не одну олимпийскую чемпионку, но о жестокости женщины ходят легенды. Публика уверена, что наставница истязает юных спортсменок и морит их голодом. По большей части слухи оказываются сильно преувеличены. Но есть в истории Винер эпизод, который действительно может шокировать.

Шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова оказалась в художественной гимнастике почти случайно. Ирина Александровна заметила талантливую девочку в Узбекистане и буквально вытащила ее на мировые чемпионаты. Как и многие другие подопечные, женщина считает тренера своей второй мамой.

Но о ее привычках рассказывает без прикрас.

Однажды Винер схватила юную гимнастку за ухо и стала дергать за него из стороны в сторону. Амина попыталась вырваться, но хватка наставницы оказалась слишком крепкой. В результате у девочки была надорвана мочка уха. В гневе Ирина Александровна оказалась настоящим Майком Тайсоном, что не мешает всем ученицам относиться к ней с любовью и уважением.