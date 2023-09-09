У «Веселых ребят» есть продолжение, о котором не просили: потоптались на костях Утесова и Орловой

Российские зрители уверены: в отечественном кино наблюдается явный кризис идей. Недаром многие режиссеры снимают ремейки советской классики. Неудачными назвали «перезагрузки» комедий «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи» и «Ирония судьбы». Досталось и культовой музыкальной ленте «Веселые ребята».

Шедевр с Любовью Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях пересняли в 2014 году, но повторить успех оригинала спустя 80 лет не удалось. Режиссер Алексей Бобров получил массу критики в свой адрес: постановщика обвиняли в экономии на массовке и декорациях, а также в неудачном подборе актеров.

В новой версии Костю сыграл популярный певец Иван Дорн, а его возлюбленную Аню — Екатерина Шпица. Зрители нашли современных героев лишенными обаяния и вульгарными. Неудивительно, что картина провалилась в прокате и получила крайне негативные отзывы как от критиков, так и от зрителей.