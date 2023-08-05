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Киноафиша Статьи У Ватсона есть не менее известный брат: такому можно было доверить Шерлока

У Ватсона есть не менее известный брат: такому можно было доверить Шерлока

5 августа 2023 17:45
У Ватсона есть не менее известный брат: такому можно было доверить Шерлока

Они не афишировали свое родство.

Роль доктора Ватсона стала знаковой для Виталия Соломина. Актер снялся во многих известных лентах, а в трех из них он появился вместе с именитым братом.

В советское время Юрий Соломин был популярен не меньше, чем советский доктор Ватсон. Старший брат Виталия Мефодьевича известен по картинам «ТАСС уполномочен заявить», «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо» и по другим. Трижды именитые братья снялись вместе. Это фильмы «Даурия», «Сны о России» и «Летучая мышь» — в последнем Соломины сыграли друзей.

Несмотря на близкое родство и невероятный карьерный успех у обоих, братья не ладили между собой. В прессе писали, что причиной стал раздел наследства после смерти матери. В итоге ее домик достался Виталию Мефодьевичу, что сильно оскорбило Соломина-старшего. После этого братья сторонились друг друга, поэтому мало кто догадывался об их родстве.

Соломина-младшего не стало в 2002 году. А Юрий Мефодьевич жив, недавно он отметил свое 88-летие. Его поклонники сетуют, что актеру доставались недостаточно яркие роли. А ведь Соломин-старший ни в чем не уступает своему брату, а по красоте даже его превосходит. Статному актеру идеально подошла бы роль самого Холмса.

У Ватсона есть не менее известный брат: такому можно было доверить Шерлока
Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1980–1987, "Адъютант его превосходительства" 1962, документальный фильм "Живые легенды.Юрий Соломин"
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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