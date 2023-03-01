У вас челюсть отвиснет от изумления: этот секрет из «Матрицы» меняет все

Первый фильм трилогии «Матрица» вышел на экраны в 1999 году и мгновенно стал культурным феноменом. Миллионы зрителей с нетерпением ждали продолжения и не догадывались, что создатели дали намек на завершение фильма.

Так, еще в первой картине герой Киану Ривза Нео встречается с Пифией — программой, созданной для изучения человеческой психики. Во время беседы героиня дает понять собеседнику, что сейчас он не может назвать себя Избранным, но вполне может стать им в следующей жизни.

Таким образом, как оказалось, Пифия предсказала сюжет всей истории. Уже в конце первой части Нео погибает в реальном мире, а после возрождается. Вернувшись с того света, он понимает, что на самом деле является Избранным, побеждает агентов Матрицы и решает спасти жизнь людей, которые даже не догадываются, что находятся в плену у машин.