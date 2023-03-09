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Киноафиша Статьи У вас челюсть до пола упадет: как на самом деле выглядит актриса Волкова без макияжа (фото)

У вас челюсть до пола упадет: как на самом деле выглядит актриса Волкова без макияжа (фото)

9 марта 2023 18:30
У вас челюсть до пола упадет: как на самом деле выглядит актриса Волкова без макияжа (фото)

Совсем скоро артистка отметит 49-летие.

Екатерина Волкова за годы карьеры успела сняться во многих прославленных фильмах. В ее копилке можно увидеть «Краткий курс счастливой жизни», «Смерть нам к лицу» и другие известные проекты, которые помогли ей завоевать армию поклонников. Преданные фанаты не пропускают новости из жизни кумира и следят за ней в социальных сетях.

В своих блогах Волкова старается публиковать не только карьерные успехи, но и детали из личной жизни. Артистка не боится «честных» фотографий, на которых предстает полностью без макияжа, а не так давно вышла в прямой эфир, который шокировал ее фанатов. В нем Волкова разговаривала со своим коллегой по спектаклю и отвечала на вопросы поклонников. При этом на актрисе не было ни капли макияжа, и она чувствовала себя великолепно.

У вас челюсть до пола упадет: как на самом деле выглядит актриса Волкова без макияжа (фото)

Подписчики никогда не скупятся на комплименты в адрес звезды «Бедного олигарха». В комментариях они расхваливают артистку, которую считают одной из самых красивых женщин в российском кинематографе.

«Красивая, элегантная», «Эталон женской красоты», «Выглядите как девочка», — пишут поклонники.

Фото: Кадр из сериала «Маменькин сынок», 2019, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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