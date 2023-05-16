У «Титаника» должен был быть другой финал: зрители назвали его бессмысленным
Оригинальная концовка гораздо длиннее.
Фильм становится культовым благодаря нескольким факторам, но самым важным из них является видение режиссера. Именно он во время финальной части работы над картиной может исправить все недочеты и избавиться от лишнего. Так поступил и Джеймс Кэмерон, снявший мелодраму «Титаник».
Изначально финальная сцена с пожилой Роуз должна была быть продолжительнее. Героиня поднималась на палубу, где ее замечали искатели сокровищ. Они думали, что старушка собирается спрыгнуть в ледяную воду, и старались помешать ей. В это же время молодые люди видели у дамы драгоценное ожерелье, которое она внезапно бросала в океан.
Впрочем, сцена, вошедшая в финальную картину, оказалась более эмоциональной и прекрасно дополнила всю историю. А оригинальная версия оказалась бы неразумной, поскольку из-за Роуз искателям пришлось бы потратить еще много времени на бессмысленные поиски камня. Увидев такую длинную концовку и без того продолжительного фильма, зрители пришли в недоумение.