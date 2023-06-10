У сына советского Дуремара с отцом ничего общего: будто и не от него

Режиссер и актер Владимир Басов знаком большинству зрителей по роли Дуремара из сказки «Приключения Буратино». Артист не был красавцем, но мог покорить любую женщину невероятной харизмой. Так, перед его чарами не устояла роскошная Наталья Фатеева, звезда фильма «Три плюс два».

Спустя год после свадьбы у актеров родился сын, которого назвали в честь отца. Басов-младший начал сниматься в кино еще с 14 лет. Он дебютировал в легендарной картине «Москва — Кассиопея», где сыграл Федю Лобанова. Через год звездный наследник Владимир снялся в продолжении «Отроки во Вселенной». Басов до сих пор появляется в фильмах и сериалах.

Владимир Владимирович пробовал себя и в режиссуре. Он снял несколько выпусков для «Ералаша», а также ленты «Одинокий игрок», «Вместо меня» и другие. Поклонники Басова-старшего и Фатеевой не раз обращали внимание, что сын совсем на них не похож. В нем нет ни одной отцовской черты, будто Владимир рожден не от него. У наследника непримечательное и менее выразительное лицо, чем у Дуремара.