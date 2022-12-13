У столь некрасивого отца такая дочь: как выглядит наследница Дэвида Боуи (фото)

Дэвид Боуи стал сначала британской рок-легендой, а потом завоевал и весь мир. Он собрал армию поклонников, которые продолжают чтить его творчество и память и после смерти музыканта. 69-летний исполнитель скончался в 2016 году от последствий рака печени.

Оригинальный, прогрессивный, необычный — всеми этими характеристиками награждали Боуи фанаты. Но красивым мужчиной в обычном понимании этого слова его назвать нельзя было. Тем не менее благодаря врожденной харизме он без труда мог обаять любую женщину. В 1992 году перед Дэвивом не устояла красавица-модель Иман Абдулмаджид. Через 8 лет совместной жизни они стали родителями девочки Лекси.

Сейчас наследнице Боуи уже 22 года. Она выиграла в настоящую генетическую лотерею, вобрав в себя внешние данные матери и экстравагантную харизма отца. В соцсетях под снимками девушки интернет-пользователи, восхищенные ее красотой, оставляют восторженные комментарии. Лекси не стала музыкантом или моделью, она изучает теорию искусства в Денверском университете и много занимается живописью.