У секс-символа из «Маленькой Веры» было вовсе не три жены: правду раскрыл он сам

Андрей Соколов покорил советских женщин, снявшись в скандальной «Маленькой Вере». Артист воплотил образ Сергея Соколова, что мгновенно превратило его в главного секс-символа той эпохи. Миллионы поклонниц мечтали познакомиться с ним, однако сам артист старался вести закрытый образ жизни.

Из-за нежелания рассказывать о жизни таблоиды начали приписывать Соколову множество романов. Например, публика была уверена, что он встречался с Патрисией Каас и Мариной Влади, а официальных браков у него было три. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

По словам самого Соколова, на самом деле в ЗАГС он отправлялся всего два раза. В этом он признался в шоу «Однажды...», но предпочел не раскрывать никаких подробностей. Поэтому поклонникам неизвестно, какая из его возлюбленных так и не стала официальной женой.

При этом артист отметил, почему старается держать личную жизнь в тайне. Как оказалось, он боится необдуманным словом навредить кому-то из своих близких, поэтому не отличается откровенностью.