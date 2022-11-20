У самой сексуальной девушки планеты проблемы: как выглядит ее конкурентка

Голливудскую актрису и модель Эмили Ратаковски заслуженно считают одной из самых «горячих» кинозвезд современности. Откровенные снимки Эмили, которая достигла известности благодаря фильмам «Невидимка», «Проще простого» и «Красотка на всю голову», регулярно появляются не только на страницах таблоидов, но и в соцсетях самой актрисы. Ее даже признавали самой сексуальной девушкой в мире.

Однако теперь внимание журналистов и публики привлекла уже не Эмили, а похожая на нее 25-летняя французская модель Амели Тремблэ. На отдельных фотографиях девушек очень легко спутать друг с другом, да и имена у них весьма схожи.

Амели стала популярна именно после того, как пользователи Интернета заметили ее потрясающее сходство с Ратаковски и стали прочить ей большое будущее. Она, как и ее американский «двойник», строит модельную карьеру, регулярно появляется на обложках Vogue, Elle и Glamour, а также имеет модельные контракты в США, Германии, Южной Корее, Австралии, Японии, Турции и других странах.

А вот кино Тремблэ совершенно не привлекает: она хочет выбрать для себя профессию видеоредактора или арт-директора, когда закончит с модельным бизнесом. Начало этому процессу она уже положила, выступив режиссером видеороликов для таких всемирно известных звезд подиума, как Жизель Бундхен и Ирина Шейк.