У Раневской была заклятая соперница: россияне отвергли ее не просто так

Противостояние двух харизматичных актрис Фаины Раневской и Серафимы Бирман было одним из самых ожесточенных в истории советского кино. Сегодня имя победительницы нам известно. Но почему Раневскую мы помним и цитируем до сих пор, а Бирман осталась почти не замеченной публикой?

Актриса начинала свой карьерный путь во МХАТе, куда поступила в 1911 году. Ее кандидатуру одобрил сам Станиславский. Артистка славилась широким диапазоном ролей — от комедийных до трагических. Однако взобраться на вершину успеха ей помешала Фаина Раневская. Сначала их путали из-за внешнего сходства и почти одинаковых амплуа, а затем началось их прямое соперничество.

Яблоком раздора стала роль в фильме «Иван Грозный», которая могла достаться Раневской, но в итоге ее отдали Бирман. После этого актрисы не разговаривали 20 лет.

Первая причина, почему Серафиму Бирман быстро забыли, — это ее редкое появление на экране, чего нельзя сказать об искрометной Раневской. Второй момент — сложный характер актрисы. Почти всегда она вела себя резко со студентами и коллегами, когда ей что-то не нравилось. Поэтому Бирман старались избегать и коллеги, и подопечные. Раневская же в аналогичных ситуациях просто отшучивалась. Поэтому выбор публики пал на более обаятельную и располагающую к себе актрису.